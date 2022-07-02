В ЛНР заявили об одном обстреле ВСУ за сутки

Обстрелом повреждена контактная сеть железнодорожного полотна города Ровеньки. Фото: СЦКК ЛНР

Украинские боевики обстреляли территорию Луганской Народной Республики один раз за сутки. Об этом сообщили ее представители в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Там уточнили, что под огнем киевских силовиков оказался город Ровеньки, по которому были нанесены ракетные удары. В результате пострадала инфраструктура населенного пункта.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел по населенному пункту Ровеньки с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» (две ракеты). В результате обстрела повреждены 11 жилых домов, уничтожен частный гараж и автомобиль, повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, повреждено остекление в ряде производственных и административных зданий, прилегающих к местам обстрела, - проинформировали наблюдатели.

Информации о жертвах обстрела не поступало.

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