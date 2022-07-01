Российские паспорта теперь можно получить на территории ДНР

Филиалы миграционной службы, в которых теперь можно принести присягу на верность России и получить паспорт, открылись в Ворошиловском и Буденновском районах столицы. Фото: МВД ДНР

В Донецке открылись первые пункты по выдаче паспортов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.

- 1 июля в здании аппарата Миграционной службы МВД ДНР, расположенном по адресу: улица Федора Зайцева, 46в, а также в секторе Миграционной службы Буденновского РО ДГУ МВД ДНР по адресу: улица Гурьевская, 3г открылись первые пункты выдачи паспортов гражданина Российской Федерации, - заявили в ведомстве.

Там уточнили, что получить российский паспорт в этих пунктах смогут те жители, которые ранее подали заявление о вступлении в гражданство РФ по упрощенной схеме. Кроме того, здесь будет проходить прием документов на получение гражданства России. В пунктах есть все необходимое оборудование для процедуры выдачи паспортов.

Отмечается также, что в текущем месяце планируется открытие подобных пунктов в Харцызске, Енакиево и Мангуше.

Напомним, ранее для получения паспорта РФ жителям Донбасса необходимо было выезжать в Ростовскую область России.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ЛНР открыли первый пункт по выдаче российских паспортов

Он начал функционировать в столице Республики (подробнее)