У школьников ДНР начались летние каникулы

Свой первый документ об образовании получили 5082 девятиклассника и 3204 выпускника одиннадцатых классов. Фото: ТГ/Кулемзин

В школах Донецка завершился очередной учебный год, и для более чем 52 тысяч местных школьников начались летние каникулы. Об этом сообщил глава администрации города Алексей Кулемзин.

В этом году учебный процесс завершился для ребят на месяц позже обычного. Все - из-за военных действий, развернувшихся в ДНР. Кроме того, на 2021-2022 учебный год пришлось сразу три периода дистанционного обучения, связанных с эпидемией коронавируса и проведением на территории Республики специальной военной операции. Однако, несмотря на все трудности, школьники сумели благополучно завершить учебный год.

- Сегодня свой первый документ об образовании получили 5082 девятиклассника и 3204 выпускника одиннадцатых классов. С золотой медалью окончили школу 275 человек, серебряной 64, - написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник пожелал выпускникам правильного выбора жизненного пути, поддержки со стороны близких людей и достижения поставленных целей.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с боевыми действиями вступительная кампания в вузы ДНР пройдет в максимально дистанционном режиме.

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