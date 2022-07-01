В ЛНР уточнили, что город Ровеньки был обстрелян украинскими войсками из «Точки-У»

Последствия обстрела города вооруженными формированиями Украины. Фото: СЦКК ЛНР
По уточненной информации, обстрел города Ровеньки в ЛНР велся украинскими войсками из тактического ракетного комплекса «Точка-У». По городу были выпущены две ракеты с осколочно-фугасной боевой частью. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Там уточнили, что вследствие ракетных ударов в Ровеньках пострадали гараж, автомобиль и несколько зданий. К счастью, обошлось без пострадавших и жертв.
- В результате обстрела уничтожен частный гараж и автомобиль, повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, повреждено остекление в ряде производственных и административных зданий, прилегающих к местам обстрела, - проинформировали наблюдатели.
Напомним, ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли город Ровеньки в ЛНР из установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства.
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