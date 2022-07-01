Телефонный код Донецка будет изменен

Сотовый оператор Республики «Феникс» уже перешел в российскую зону нумерации Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С этого месяца телефонный код города Донецка будет переведен с украинского на российский формат. Об этом сообщил глава столичной администрации Алексей Кулемзин.

- В июле 2022 года будет изменен телефонный городской код Донецка с +38 (062) на +7 (856), - заявил мэр в своем телеграм-канале.

Напомним, что ДНР в ближайшее время полностью перейдет на российский телефонный код +7. Абоненты Республиканского оператора связи уже сейчас могут полноценно использовать нумерацию +7949 наравне с +38071. Полный переход на российский код будет осуществлен в ближайшее время, однако +38071 все еще будет доступен, чтобы каждый абонент смог перерегистрировать социальные сети и мессенджеры на свой новый номер. О полном отказе от прежней нумерации будет сообщено заранее на сайте предприятия и в официальных социальных сетях оператора.

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