В ЛНР открыли первый пункт по выдаче российских паспортов

Теперь заветный документ можно получить без выезда в Россию Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В столице Луганской Народной Республики начал работать первый пункт по выдаче российских паспортов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел ЛНР Михаил Параскеев.

Он отметил, что в рамках указа Президента России Владимира Путина от 24 апреля 2019 года профильным министерством Республики выполняется весь комплекс мероприятий, способствующих реализации прав граждан на получение российского гражданства. Благодаря совместным усилиям двух стран в Луганске открылся первый пункт по выдаче соответствующих документов.

- Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД РФ открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске, - уведомил Параскеев.

По его словам, в ближайшее время на территории Луганской Народной Республики появятся еще несколько таких пунктов. Что касается уже открытого, то он находится по адресу: город Луганск, улица Шевченко, 18а.

Отметим, ранее сообщалось, что более 284 тысяч жителей ЛНР уже получили гражданство Российской Федерации.

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