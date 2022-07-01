В боях за Донбасс союзные силы уничтожили более 80 украинских силовиков

Военнослужащие республик совместно с российскими военными продолжают освобождать регион от украинских вооруженных формирований Фото: Дмитрий СТЕШИН

Военнослужащие народных республик Донбасса совместно с российскими военными продолжают освобождать регион от украинских вооруженных формирований. Об этом сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

От отметил, что в ходе боев противник несет серьезные потери.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: шесть единиц автомобильной техники, пять бронетранспортеров и более пятидесяти человек личного состава, - проинформировал он.

О результатах специальной военной операции на территории ЛНР уведомил официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 38 человек личного состава, 8 бронетранспортеров, 5 единиц автомобильной техники, - заявил сотрудник ведомства.

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