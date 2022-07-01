График подвоза воды в Донецке на 1 июля: власти опубликовали список адресов

Подвоз воды населению организован сразу в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах Фото: Иван ЖИЛЯК

Власти Донецка опубликовали список адресов, по которым жители смогут набрать техническую и питьевую воду 1 июля. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 1 июля

Калининский район:

- улица Комарова, 25 (с 10:00 до 13:00);

- улица Марии Ульяновой, 27 (с 14:00 до 16:00);

- улица Таврическая, 35, 88, 104 (с 10:00 до 14:00).

Кировский район:

- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Токарева, 78а, стационарная емкость (в течение дня).

Куйбышевский район:

- улица Порт-Артурная, 3 (с 13:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Пионерская, 16 (с 10:00 до 13:00);

- улица Куйбышева, 45 (с 11:00 до 13:00);

- улица Диккенса, 22 (с 14:00 до 16:00).

пгт Еленовка - стационарные емкости (в течение дня):

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Крупской, 23;

- с. Молодежное, улица Новоселов, 7.

График подвоза питьевой воды на 1 июля

Буденновский район:

- улица Горностаевская, 27 (с 10:00 до 12:00);

- улица Токмакская, 33 (с 12:00 до 14:00).

Калининский район:

- улица Тернопольская, 37 (с 10:30 до 12:00);

- улица Лиманская, 16 (с 12:00 до 13:30).

Кировский район:

- улица Витебская, 16 (с 16:00 до 17:00);

- улица Старицкого, 2 (с 10:00 до 12:00);

- улица Новолуганская, 5 (с 12:00 до 14:00).

Куйбышевский район:

- улица Героев Труда, 8 (с 10:30 до 13:30);

- улица Уржумская, 18 (с 14:30 до 16:00).

- улица Ванникова, 21 (с 12:00 до 14:00).

Петровский район:

- улица Лохтина (с 10:00 до 15:00);

- улица Озеленителей, 1 (с 10:00 до 15:00);

- с. Луганское, улица Садовая, улица Лазо (с 10:00 до 15:00);

- с. Сигнальное, улица Гагарина, 5 (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Низменная, 12, 20 (с 10:30 до 11:30);

- улица Косенко, 48 (с 11:30 до 13:30);

- улица Русакова, 36-98 (с 14:30 до 15:30);

- улица Дудинская, 9 (с 15:30 до 17:00).

г. Моспино:

- улица Шахтная, 4, 17 (с 10:00 до 12:00);

- улица Котовского,8 (с 12:00 до 14:00).

В мэрии отметили, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться.

- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - обратились там к жителям.

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