За сутки ВСУ выпустили по ДНР более 500 боеприпасов: ранены 7 мирных жителей, в том числе ребенок

В Республике повреждены 34 жилых дома. Фото: кадр из видео УНМ ДНР

За прошедшие сутки в ДНР зафиксировали 67 фактов ведения огня со стороны ВСУ. За это время противник выпустил по территории Республики 541 боеприпас из реактивных систем залпового огня «Град», арторудий калибром 152 и 122 миллиметра, минометов калибром 120, 82 и 60 миллиметров, гранатометов и БМП. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Под вражеским огнем оказались районы шестнадцати населенных пунктов Республики: столица город Донецк (Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Горловка (Калининский район, поселок шахты имени Гагарина), Верхнеторецкое, Гольмовский, Доломитное, Озеряновка, Новоселовка, Новобахмутовка, Пантелеймоновка, Широкая Балка, Ясиноватая, Александровка, Красный Партизан, Луганское, Еленовка и Минеральное, - проинформировали наблюдатели.

В результате обстрелов были ранены семь мирных жителей, в том числе ребенок - мальчик 2010 года рождения. Кроме того, в Республике повреждены 34 жилых дома, а также 11 объектов гражданской инфраструктуры.

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