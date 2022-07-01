ВСУ вновь применили при обстреле Донбасса американскую РСЗО HIMARS

Огонь велся с украинских позиций, расположенных в Артемовске (Бахмуте)
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Украинские силовики повторно применили в Донбассе реактивную систему залпового огня HIMARS американского производства. В этот раз под прицелом боевиков оказался город Ровеньки в ЛНР, по которому были произведены два ракетных удара. Об этом сообщили в представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Там уточнили, что обстрел был зафиксирован сегодня утром. Огонь велся с украинских позиций, расположенных в Артемовске (Бахмуте).
- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 06:30 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Ровеньки с применением РСЗО М142 HIMARS (две ракеты), - проинформировали наблюдатели.
Напомним, 28 июня украинская армия впервые пустила в ход данный тип оружия, поставляемого Западом. Тогда из установки реактивной системы залпового огня HIMARS был обстрелян город Перевальск. Отметим, что похожий ракетный удар был зафиксирован 20 июня в Донецке, однако официальных подтверждений на этот счет так и не поступило.
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