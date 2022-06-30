Алчевский меткомбинат поможет Луганской железной дороге с ремонтом путей

Качество пассажирских перевозок стараются улучшить Фото: Иван ПРОХОРОВ

Алчевский металлургический комбинат окажет помощь в восстановлении путей Луганской железной дороге. Для проведения ремонтных работ завод выделит 600 тонн отвального доменного шлака. Об этом сообщили в Правительстве Луганской Народной Республики.

- Алчевский металлургический ООО «ЮГМК» выделит ГУП ЛНР «Луганская железная дорога» на безвозмездной основе порядка 600 тонн отвального доменного шлака для проведения восстановительных работ, а также улучшения качества процесса перевозок, - сказано в сообщении, опубликованном властями в телеграм-канале.

Отметим, ранее трансграничный концерн «Железные дороги Донбасса» заявлял о том, что железнодорожники за пять месяцев этого года заменили более 2 тысяч поврежденных шпал и отремонтировали 6,7 километра контактной сети. Кроме того, специалисты произвели замену нескольких комплектов дефектных частей стрелочных переводов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Донецкая железная дорога перевезла свыше миллиона пассажиров за 2021 год

Чаще всего пассажиры пользовались поездами пригородного сообщения (подробнее)