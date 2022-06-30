В ЛНР приступили к сбору урожая

В стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Луганской Народной Республике приступили к сбору урожая с полей. Аграрии начали жатву ранних зерновых культур. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия ЛНР.
Там отметили, что уборкой озимой пшеницы уже занялись фермеры Славяносербского района Республики.
- В Луганской Народной Республике стартовала уборочная кампания ранних зерновых культур 2022 года. Общество с ограниченной ответственностью «Агрохим» на землях, территориально относящихся к Славяносербскому району Луганской Народной Республики, начало уборку озимой пшеницы, - рассказали в ведомстве.
Специалисты также пояснили, что для бесперебойного проведения уборочной кампании все работы координируются структурными подразделениями министерства.
Отметим, ранее в Минсельхозе сообщили, что сельхозпроизводители ЛНР приступили к уборке овощей.
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