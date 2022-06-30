Обстрел Донецка 30 июня 2022: ранены два мирных жителя

Пострадавших госпитализировали Фото: Олег УКЛАДОВ

В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины в Донецке ранены два мирных жителя. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

В Кировском районе ранена женщина 1946 года рождения.

- Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлена в травмпункт Городской больницы №24, - говорится в сообщении.

В поселке Александровка по улице Ленина ранена женщина 1975 года рождения.

- Пострадавшая с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставлена в травмпункт Центральной городской больницы № 14, - рассказали в СЦКК.

По данным представительства ДНР в СЦКК, огонь по Кировскому району Донецка украинские боевики вели с применением реактивной системы залпового огня «Град», выпустив 40 ракет. По Александровке ВФУ выпустили четыре 120-миллиметровых мины.

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