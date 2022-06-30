Посольство Донецкой Народной Республики в России откроется 12 июля

Посольство ДНР в РФ откроется 12 июля. Фото: t.me/dprembassy

12 июля в Москве откроется Посольство Донецкой Народной Республики в Российской Федерации. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел ДНР.

- На это важнейшее для Республики, знаковое и долгожданное мероприятие приглашены официальные представители Российской Федерации, Луганской Народной Республики, Республики Абхазия, Республики Южная Осетия, Сирийской Арабской Республики, а также ряда других аккредитованных в Москве дипломатических представительств зарубежных государств и международных организаций, - говорится в сообщении.

В МИД ДНР рассказали, что кроме того, приглашены деятели науки, образования, культуры, спорта, представители бизнес-сферы, общественных организаций, средств массовой информации России и зарубежных стран.

Напомним, что накануне Главы ДНР Денис Пушилин своим указом назначил Ольгу Макееву Чрезвычайным и Полномочным послом в Российской Федерации. До этого Ольга Александровна была заместителем Председателя Народного Совета Республики.

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