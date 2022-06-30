Поступлением в Луганский медуниверситет интересуются абитуриенты из освобожденных территорий и России

В вузах ЛНР проходит вступительная кампания. Фото: ЛИЦ/Марина Сулименко

Абитуриенты с освобожденных территорий и из России интерисуются поступлением в Луганский государственный медицинский университет. Об этом сообщила ответственный секретарь приемной комиссии ЛГМУ Наталья Чернова.

- Очень много звонков с освобожденных территорий, а также из Российской Федерации. Вчера, например, был звонок из Тульской области, - сказала она.

Чернова отметила, что обучением в луганском вузе интересуются абитуриенты, которые далеко не последние в рейтинге по успеваемости.

- Медалисты интересуются нашим университетом поскольку он зарекомендовал себя на высоком уровне за счет участия наших студентов в межвузовских олимпиадах на территории Российской Федерации, - рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии ЛГМУ. - Наиболее востребованными среди абитуриентов направлениями подготовки являются «Стоматология», «Лечебное дело» и «Педиатрия».

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как будет проходить вступительная кампания в вузы ДНР

В связи с боевыми действиями кампания пройдет в максимально дистанционном режиме (подробнее)