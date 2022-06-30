В освобожденном Меловском районе ЛНР российские специалисты приступили к ремонту 45-метрового моста

Российские специалисты приступили к ремонту моста в селе Стрельцовка Меловского района. Фото: Правительство ЛНР

В освобожденном селе Стрельцовка Меловского района Луганской Народной Республики российские специалисты приступили к ремонту моста, который был разрушен киевскими боевиками в первый день специальной военной операции. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства ЛНР.

- Мост является стратегически важным объектом – соединяет два районных центра освобожденной территории Республики – Беловодск и Меловое и является выходом на пункт пропуска Чертково, - говорится в сообщении.

Отмечается, что длина моста 45 метров, его высота шесть метров и ширина проезжей части – 6,8 метров. Мост состоит из четырех пролетов.

Тем временем российские регионы продолжают брать шефство над освобожденными районами и населенными пунктами Донецкой и Луганской Народных Республик. Колонны со строительной техникой, материалами и специалистами прибывают в ДНР и ЛНР ежедневно.

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