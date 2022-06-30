График подвоза воды в Донецке на 30 июня: власти опубликовали список адресов

Ситуация с водоснабжением в Донецкой Народной Республике остается сложной из-за непрекращающихся украинских обстрелов. В связи с этим власти города Донецка организовали подвоз технической и питьевой воды населению. Об этом сообщает руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

Мэр уточнил, что подвоз воды 26 июня для жителей столицы и административно подчиненных ей населенных пунктов будет осуществлен по следующим адресам.

- В зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться. Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - сообщил Кулемзин.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ВОДА

Калининский район:

- ул. Шахтинская, 10, 36 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Учительская, 12, 50 (с 14:00 до 16:00);

- ул. Новоселковская, 10, 30 (с 10:00 до 14:00).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9 (в течение дня);

- ул. Краснознаменная, 86 (в течение дня);

- ул. Софийская, 16 (в течение дня);

- ул. Долинская, 7 (с 9:00 до 12:00);

- ул. Образцовая, 54 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Рослого, 79 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Саксаганского, 16/3 (с 12:00 до 15:00);

- ул. Севастопольская, 57 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Луначарского, 9 (с 13:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- ул. Корнейчука, 24 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Филатова, 19а (с 14:00 до 16:00).

г. Моспино:

- ул. Чехова, 9-36 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Куйбышева, 6 (с 13:00 до 15:00).

ПИТЬЕВАЯ ВОДА

Буденновский район:

- ул. Искры, 19 (с 16:00 до 17:00).

Калининский район:

- ул. Герцена, 25, 7 (с 11:00 до 13:30).

Кировский район:

- пр. Ленинский, 75ж (с 15:00 до 16:00);

- ул. Шушенская, 41 (с 16:00 до 17:00).

Куйбышевский район:

- ул. Шахтерской Славы, 7 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Уржумская, 175 (с 12:00 до 13:30);

- ул. Правды, 41 (с 15:00 до 17:00).

Петровский район:

- ул. Лохтина (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- ул. Федько, 22 (с 11:30 до 13:30);

- ул. Палладина, 20 (с 14:30 до 15:30).

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