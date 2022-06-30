«Очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне»: Леонид Пасечник поблагодарил Сирию за намерение признать ДНР и ЛНР

Народ Сирии поддерживает спецоперацию (архивное фото). Фото: МИД ДНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что намерение Сирии признать независимость и суверенитет ДНР и ЛНР, было принято с особой радостью.

- Признание нашей независимости еще одним государством открывает очередные перспективы сотрудничества на новом, мировом уровне, ускорит налаживание отношений во многих сферах жизнедеятельности, будет способствовать обоюдному освоению новых рынков сбыта, - сказал Пасечник.

Сирийский народ, по словам руководителя Республики, как никто, знает, каково это жить плечом к плечу с боевиками и радикалами и ежедневно, на протяжении целых годов, бороться за мирную жизнь и благополучие родной земли.

- От имени жителей Луганской Народной Республики хочу искренне поблагодарить Сирийскую Арабскую Республику во главе с ее руководителем – Башаром Асадом – за такой смелый, ответственный политический жест, - заявил Леонид Пасечник.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский пообещал разорвать отношения с Сирией из-за признания ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Незалежная разорвет все отношения с Сирией из-за признания Донецкой и Луганской Народных Республик (подробнее)