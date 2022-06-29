В освобожденных Кременной и Попасной от обстрелов ВСУ погибли трое мирных жителей

Украинские боевики постоянно обстреливают Кременную после бегства из города. Фото: ГП ЛНР

Два жителя Кременной и один в Попасной погибли в результате обстрелов городов со стороны ВСУ. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- ВСУ в 17:20 выпустили по Кременной 40 снарядов из установок реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». В результате погибли два мирных жителя, - говорится в сообщении.

А в 20.10 с направления Артемовск (Бахмут) по Попасной украинские боевики применили РСЗО «Ураган», выпустив 10 снарядов. В результате обстрела погиб один мирный житель.

Напомним, что ВСУ 28 июня обстреляли освобожденную Попасную, выпустив по городу 16 реактивных снарядов из РСЗО «Град». В результате погибли шесть сотрудников компании «Лугаком», четыре получили ранения, один специалист пропал без вести. Специалисты «Лугакома» проводили ремонтно-восстановительные работы.

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