Для жителей освобожденных территорий ДНР упростили процедуру оформления социальной помощи

В органы соцзащиты обращаются за пособиями тысячи жителей. Фото: МТСП ДНР

Для жителей освобожденных территорий ДНР упрощена процедура оформления социальной помощи, пособий, компенсаций на оплату жилищно-коммунальных услуг и приобретение угля. Это предусмотрено постановлением Государственного комитета обороны № 128 от 20 июня 2022 года. В пресс-службе Министерства труда и социальной политики Республики разъяснили изменения.

- Компенсация на оплату ЖКУ, приобретение твердого бытового топлива предоставляется независимо от того, являются ли заявители собственниками, пользователями, нанимателями жилого помещения, — сказано в сообщении.

Нужно обратиться в УТСЗН по месту проживания. При этом можно обойтись без следующих документов: декларации о доходах; документов, подтверждающих доходы; трудовой книжки; документа, подтверждающего право собственности/пользования/ владения жилым помещением; документа, подтверждающего право собственности на земельный пай; справки о размере земельного участка; документов, подтверждающих отсутствие электроотопления, центрального отопления или газоснабжения на отопление; справок об обеспеченности жилой площадью и об обеспеченности коммунальными услугами.

- Также постановление ГКО определяет, что можно предоставлять меры социальной помощи по дополнительным документам, в случае, если документы, предусмотренные нормативно-правовыми актами утрачены. Социальная помощь малообеспеченным семьям и материальная помощь в денежном выражении для жителей, обратившихся впервые и которые не могут предоставить справки о доходах, назначается согласно декларации о доходах семьи, — добавили в ведомстве.

А вот опекунам или попечителям запрещено распоряжаться денежными средствами, находящихся на номинальных счетах, подопечных.

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