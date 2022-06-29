Войска русской коалиции подавили две огневые точки под Красногоровкой

Эдуард Александрович рассказал о ситуации на фронте Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Народная милиция ДНР при поддержке российских военных уничтожила 38 боевиков и две огневые точки в районе Красногоровки. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих ДНР и Вооруженных сил России уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три единицы автомобильной техники, два бронетранспортера и 38 человек личного состава. Подавлены две огневые точки противника в районе Красногоровки, - рассказал Эдуард Александрович.

Также он сообщил, что при исполнении воинского долга были ранены трое военнослужащих ДНР.

Напомним, что за прошедшие сутки украинские боевики 41 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 285 боеприпасов - снарядов, мин и гранат. Противник применял реактивные системы залпового огня «Град», «Ураган», артиллерию 152 и 122 миллиметра.

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