Под Торезом произошло крупное ДТП

Водитель и два 16-летних пассажира Жигулей погибли. Фото: МВД ДНР

28 июня на дороге «Снежное-Торез» произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого три человека погибли и один получил травмы. Об этом сегодня сообщила пресс-служба УГАИ МВД Донецкой Народной Республики.

- Правоохранителями предварительно установлено, что 20-летний водитель автомобиля Audi не выбрал безопасную скорость движения, не учел дорожную обстановку, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-21150, - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП водитель и два 16-летних пассажира автомобиля ВАЗ погибли, водитель автомобиля Audi получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Госавтоинспекция призывает выбирать безопасную скорость, соблюдать дистанцию и интервал, учитывать интенсивность движения, а также выполнять обгон, только убедившись, что встречная полоса свободна на достаточном для завершения маневра расстоянии.

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