Под Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ погиб 42-летний мирный житель

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые дома. Фото: АГ Ясиноватой

Сегодня, 29 июня, в поселке Красный Партизан Ясиноватского района в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб мирный житель. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о гибели гражданского лица – мужчины 1980 года рождения в результате обстрела ВСУ населенного пункта Красный Партизан по улице Фабричной, - говорится в сообщении.

По данным СЦКК, украинские боевики с позиций в районе Авдеевки выпустили по поселку 10 снарядов из реактивной системы залпового огня «Град».

Сегодня это второй погибший мирный житель. Ранее сообщалось, что результате обстрела Ясиноватой в доме №29 по улице Победы погиб мужчина 1936 года рождения.

Отметим, что украинские боевики продолжают наносить по городу массированные артиллерийские удары. За день было выпущено более 50 снарядов. Применялись РСЗО «Град», а также артиллерия калибров 152 и 122 мм.

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