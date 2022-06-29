Общероссийский народный фронт передал бойцам ДНР под Авдеевку военное снаряжение от жителей России

Военное снаряжение передано артиллерийской бригаде «Кальмиус»

Представители Общероссийского народного фронта передали артиллеристам ДНР на передовую под Авдеевку помощь от жителей России. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей с ссылкой на пресс-службу Общероссийского народного фронта.

- Военный корреспондент НТВ Илья Ушенин совместно с Народным фронтом на сайте «Все для Победы» объявил адресный сбор помощи для отдельной артиллерийской бригады «Кальмиус» Народной милиции ДНР. Деньги, почти 10 миллионов рублей, были собраны благодаря небезразличным жителям России и все необходимое - оперативно закуплено, - рассказали в пресс-службе.

На собранные средства были закуплены бронежилеты, каски, рации, квадрокоптеры, аптечки, аккумуляторы, тепловизоры, бинокли, прицелы, спальные мешки, приборы ночного видения, берцы и форма.

Отдельная артиллерийская бригада «Кальмиус» носит название одноименной реки - одной из крупнейших на Донбассе. Батальон был сформирован в основном из шахтеров и работников Донецкого металлургического комбината летом 2014 года. Сейчас военнослужащие несут службу вблизи линии фронта - под Авдеевкой, за которую сейчас продолжаются ожесточенные бои.

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