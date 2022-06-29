В ДНР заявили об обмене пленными с Украиной по формуле «144 на 144»

Обмен пленными между ДНР и Украиной прошел по формуле «144 на 144». Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин.

- Сегодня 144 бойца Донецкой Народной Республики и Российской Федерации, попавших в плен к противнику, мы возвращаем домой. Мы передали Киеву столько же пленных из вооруженных формирований Украины, большинство из которых ранены. Несколько из них — рядовые националистических батальонов, их состояние плачевное: ранения тяжелые, с ампутацией конечностей и прочими осложнениями, — отметил Пушилин.

Глава ДНР подчеркнул, что наша основная задача – спасение бойцов, принимавших участие в освободительной спецоперации.

- У врага оказались очень ценные военнослужащие. Среди освобожденных есть мобилизованные, которые при разных обстоятельствах попали в плен. Большинство из них ранены, и им необходима срочная квалифицированная медицинская помощь. Желаю им скорейшего выздоровления, - пожелал Денис Пушилин.

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