Израильтянина Владимира Козловского не выпустили из Украины и отправили воевать в Донбасс

Владимир Козловский продемонстрировал документ, доказывающий его израильское гражданство. Фото: НМ ЛНР

Украинские власти не выпустили из страны гражданина Израиля и отправили его воевать в Донбасс. Об этом сообщила пресс-служба Народной милиции ЛНР.

Попавший в плен под Лисичанском разведчик 5 батальона 24 отдельной механизированной бригады ВСУ Владимир Козловский пояснил, что после начала спецоперации хотел вместе с семьей покинуть Украину.

- Когда началась война, мы с женой хотели уехать из страны - я являюсь также гражданином Израиля. Я встретился с консулом Израиля, мне дали специальную справку, чтобы мог выехать из страны. На границе в Ужгороде меня остановили пограничники и не выпустили. Жену с ребенком я отправил дальше, - рассказал пленный.

Вскоре Козловский был мобилизован в ВСУ и направлен в зону боевых действий в Донбассе.

Козловскому повезло, что он не погиб, не был ранен и попал в плен. Теперь у него в будущем есть шансы на встречу с семьей. Если, конечно, разведчик не совершил тяжких преступлений.

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