В ДНР запускается с 11 июля поезд «Волноваха — Мариуполь»

Поезд из Волновахи в Мариуполь будет в пути менее трех часов. Фото: МТ ДНР

Железнодорожное пассажирское сообщение между освобожденными городами Волноваха и Мариуполь будет налажено с 11 июля. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Министерства транспорта ДНР.

- С 11 июля и до отмены запускается железнодорожное пассажирское сообщение «Волноваха — Мариуполь», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, поезд № 6801 отправляется в 7:00 из Волновахи, проследует через Карань, Кальчик, Асланово, Сартану, прибывает в Мариуполь в 09:44. Из Мариуполя поезд № 6802 отправляется в 17:15 с прибытием в Волноваху в 19:59.

Поезд № 6804 из Мариуполя отправляется в 7:00 с прибытием в Волноваху в 09:51, а поезд № 6803 из Волновахи отъедет в 17:06 и прибудет в Мариуполь в 19:50.

Минтранс рекомендовал пассажирам уточнять расписание движения на станциях и вокзалах.

Напомним, что железнодорожный узел в Волновахе был поврежден в результате боевых действий. После их прекращения специалисты Минтранса немедленно приступили к восстановлению. В частности, на перегоне Волноваха-Карань заменены поврежденные участки рельсов и стрелочные переводы, восстановлено электроснабжение инфраструктуры. Это позволило вновь запустить Волновахский узел (здесь сходятся линии на Донецк, Запорожье, Мариуполь) — один из ключевых инфраструктурных объектов в Донбассе.

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