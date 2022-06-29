В Ясиноватой в результате обстрела со стороны ВСУ погиб мужчина

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые дома. Фото: АГ Ясиноватой

Сегодня, 29 июня, в Ясиноватой в результате обстрела со стороны вооруженных формирований Украины погиб мужчина. Об этом сегодня сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

- В результате обстрела вооруженных формирований Украины по улице Победы в Ясиноватой погиб мужчина, — отметили в Штабе.

Отметим, что сегодня украинские боевики наносят по городу массированные артиллерийские удары. По данным представительства ДНР в СЦКК, с начала суток по Ясиноватой выпущено почти 50 снарядов. Применялись РСЗО «Град», а также артиллерия калибров 152 и 122 мм.

Напомним, что за прошедшие сутки поступили сведения о ранении пяти гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Горловке и ранее освобожденной Новоселовки Второй. Было повреждено 28 домостроений в Петровском районе Донецка, Горловке и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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