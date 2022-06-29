В Луганске десятилетний мальчик поджег гараж соседа, ругавшего его за игру со спичками

В Луганске из-за детской шалости сгорели гараж и дерево. Фото: МЧС ЛНР

Десятилетний житель Луганска поджег гараж соседа, ругавшего его за игру со спичками во дворе многоэтажки. Пожар во дворе дома на улице Челюскинцев произошел днем 28 июня. Об этом сообщила пресс-служба МЧС ЛНР.

- На месте происшествия наблюдалось открытое горение деревянной обшивки небольшого старого гаража, в котором хранился строительный мусор. Пламя успело перекинуться на рядом расположенное дерево. Сотрудники МЧС ЛНР незамедлительно приступили к тушению загорания. Огонь уничтожил дерево, три кубометра мусора, гараж на площади пять кв. м. Убыток устанавливается, - говорится в сообщении.

Причиной пожара стала детская шалость с огнем. Как выяснилось, незадолго до случившегося хозяин гаража видел, как соседский десятилетний мальчик играл со спичками, жег объявления на подъезде. Жильцы дома неоднократно делали замечания юному поджигателю.

- Через некоторое время ребенок поджег лист бумаги и специально забросил его в щель гаража. Мальчик сам признался в содеянном. Сотрудники МЧС ЛНР провели с ребенком и родителями воспитательную беседу в надежде, что выводы все же будут сделаны", - рассказали в МЧС.

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В ЛНР посчитают ущерб, нанесенный Донбассу Киевом

Аналогичным путем поступили в свое время власти Крыма (подробнее)