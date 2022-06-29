Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу

Британцу Шону Пиннеру назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни. Фото: ГП ДНР

Адвокат приговоренного в ДНР к смертной казни иностранного наемника Шона Пиннера подала кассационную жалобу. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Верховного суда ДНР.

- 28 июня адвокат Шона Пиннера подала кассационную жалобу на обжалование смертного приговора, — сообщили в суде.

В суде напомнили , что 9 июня 2022 года судебная коллегия Апелляционной палаты Верховного Суда рассмотрела уголовное дело в отношении Шона Пиннера, Аслина Эйдена, Саадуна Брагима и вынесла приговор, которым указанные лица признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных статьей 232, частью 2 статьи 34, статьей 323, частью 2 статьи 34, частью 3 статьи 430 УК Донецкой Народной Республики. По совокупности преступлений им назначена исключительная мера наказания в виде смертной казни.

От Эйдена Аслина и Саадуна Брагима пока кассационные жалобы не поступали. Отмечается, что слушание дела в кассационном порядке назначается не позднее двух месяцев со дня направления дела в кассационную инстанцию.

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