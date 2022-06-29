Защитники ДНР уничтожили три РСЗО «Град» и полевой склад боеприпасов

Защитники ДНР и ЛНР продолжают уничтожать противника. Фото: НМ ЛНР

Четыре огневые точки вооруженных формирований Украины подавлены к северо-западу от Донецка союзными силами. Об этом сегодня сообщил заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: три установки РСЗО БМ-21 «Град», два бронетранспортера, бронированный автомобиль и полевой склад боеприпасов, — сказал Басурин.

Он добавил, что подавлены четыре огневые точки противника в районах подконтрольных Украине Авдеевки и Невельского к северо-западу от Донецка.

- В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства ЛНР за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике: 39 человек личного состава; 4 бронетранспортера; 3 единицы автомобильной техники, - сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

Также пять военнослужащих ВСУ сложили оружие и перешли на сторону Республики.

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