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Политика29 июня 2022 8:08

В Попасной при обстреле ВСУ погибли шесть сотрудников «Лугакома», один пропал без вести

Также ранены четверо сотрудников этого предприятия связи
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
ВСУ обстреляли Попасную из установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», выпустив 16 реактивных снарядов. Фото: ГШ ВСУ

ВСУ обстреляли Попасную из установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», выпустив 16 реактивных снарядов. Фото: ГШ ВСУ

Шесть сотрудников государственного унитарного предприятия «Лугаком» погибли, четыре получили ранения, еще один пропал без вести в результате обстрела Попасной со стороны киевских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Напомним, что киевские силовики 28 июня в 17:45 обстреляли из установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Попасную, выпустив по городу 16 реактивных снарядов.

- В результате обстрела при проведении ремонтно-восстановительных работ, погибли шесть и получили ранения четыре сотрудника ГУП «Луганские коммуникации, один сотрудник пропал без вести, - говорится в сообщении.

По данному факту следователями Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 Уголовного кодекса (УК) ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьи 440 УК ЛНР (геноцид).

- Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора ЛНР, - добавили в пресс-службе.

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