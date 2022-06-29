В Попасной при обстреле ВСУ погибли шесть сотрудников «Лугакома», один пропал без вести

ВСУ обстреляли Попасную из установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», выпустив 16 реактивных снарядов. Фото: ГШ ВСУ

Шесть сотрудников государственного унитарного предприятия «Лугаком» погибли, четыре получили ранения, еще один пропал без вести в результате обстрела Попасной со стороны киевских силовиков. Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры ЛНР.

Напомним, что киевские силовики 28 июня в 17:45 обстреляли из установки реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град» Попасную, выпустив по городу 16 реактивных снарядов.

- В результате обстрела при проведении ремонтно-восстановительных работ, погибли шесть и получили ранения четыре сотрудника ГУП «Луганские коммуникации, один сотрудник пропал без вести, - говорится в сообщении.

По данному факту следователями Генеральной прокуратуры ЛНР возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частями 1, 2 статьи 439 Уголовного кодекса (УК) ЛНР (применение запрещенных средств и методов ведения войны), статьи 440 УК ЛНР (геноцид).

- Ход расследования уголовного дела взят под личный контроль Генерального прокурора ЛНР, - добавили в пресс-службе.

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