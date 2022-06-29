В Донецке из-за артудара ВСУ обесточена шахта «17-17 Бис», под землей находятся 2 горняка

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые районы и объекты инфраструктуры. Фото: ШТО ДНР

В результате ночного обстрела ВСУ в Донецке обесточена шахта «17-17 Бис». Под землей находятся 2 горняка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация, что в результате ночного обстрела ВСУ Кировского района Донецка обесточено 65 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 5550 абонентов Кировского района и 750 абонентов Куйбышевского района. Обесточена шахта «17-17 Бис». Под землей находятся 2 горняка, - говорится в сообщении.

Напомним, что в результате обстрелов ВСУ территории ДНР за минувшие сутки были ранены пятеро мирных жителей. Также повреждено 28 домостроений в Петровском районе Донецка, Горловке и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

Продолжает поступать информация о новых последствия обстрелов.

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