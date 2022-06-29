Стал известен график подвоза технической и питьевой воды в Донецке на 29 июня

Подвоз воды организован сегодня в семи районах Донецка. Фото: ТГ/Кулемзин

Подвоз воды населению организован сегодня в семи районах Донецка, а также административно подчиненных Моспино и Еленовке. Об этом сообщил глава администрации столицы Алексей Кулемзин.

График подвоза питьевой воды

Кировский район:

- ул. Лебедева-Кумача, 5 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Юности, 22 (с 12:00 до 14:00);

- ул. Грузинская, 28 (с 10:00 до 12:00);

- ул. Станционная, 15 (с 12:00 до 14:00).

Куйбышевский район:

- ул. Уржумская, 175 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Туманяна, 16 (с 10:00 до 13:00).

Петровский район:

- ул. Ананченко (с 10:00 до 15:00);

- ул. Шестакова (с 10:00 до 15:00);

- ул. Безлесная (с 10:00 до 15:00);

- ул. Косарева (с 10:00 до 15:00).

График подвоза технической воды

Будённовский район:

- ул. 230 Стрелковой Дивизии, 43 (с 14:00 до 16:00).

Калининский район:

- ул. Хлюпина, 12 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Угледарская, 25 (с 14:00 до 16:00);

- ул. Ярослава Галана, 20, 40 (с 10:00 до 14:00).

Киевский район:

- ул. Левицкого, 29 (с 9:00 до 12:00).

Куйбышевский район:

- ул. Нарвская, 9, стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Краснознамённая, 86, стационарная ёмкость (в течение дня);

- ул. Корниенко, 59 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- ул. Кирова, 4, 10 (с 10:00 до 13:00);

- ул. Гонимова, 47 (с 14:00 до 16:00).

пгт Еленовка – стационарные ёмкости (в течение дня):

- мкр-н Новый, 4;

- ул. Московская, 14;

- ул. Крупской, 23;

- с. Молодёжное, ул. Новосёлов, 7.

Пролетарский район:

- ул. Федосеева, 36 (с 13:00 до 15:00).

г. Моспино:

- ул. Скорика, 5а (с 10:00 до 12:00).

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