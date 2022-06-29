Число пострадавших от обстрелов ВСУ за сутки возросло до пяти человек

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые дома. Фото: ТГ/Кулемзин

Число пострадавших от обстрелов украинских боевиков за минувшие сутки возросло до пяти человек. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

- По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица – женщины 1978 г.р. в результате вчерашнего обстрела ВСУ Петровского района г. Донецка по адресу: ул. Косарева, 1, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось о ранении четырех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Горловке, в т.ч. женщины 1962 г.р. с ранее освобожденной территории – с Новоселовки Второй.

Также поступила информация, что в результате ночного обстрела ВСУ Кировского района Донецка обесточено 65 трансформаторных подстанций. Без электроэнергии остались 5550 абонентов Кировского района и 750 абонентов Куйбышевского района. Обесточена шахта «17-17 Бис». Под землей находятся 2 горняка.

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