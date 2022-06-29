За сутки под обстрелами ВСУ оказались десять городов и поселков ДНР

Украинские боевики целенаправленно обстреливают жилые районы. Фото: ТГ/Кулемзин

За истекшие сутки украинские боевики 41 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 285 единиц различных боеприпасов – снарядов, мин и гранат. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

На донецком направлении противник применял – РСЗО «Град», «Ураган», артиллерию 152 и 122 мм. На ясиноватском - РСЗО «Град», артиллерию 122 мм. На горловском – РСЗО «Град», артиллерию 152 и 122 мм, миномет 120 и 82 мм, РПГ/СПГ, подствольный гранатомет, стрелковое оружие.

Под вражеским огнем оказались районы десяти населенных пунктов Республики: Донецк (Кировский и Петровский районы), н.п. Горловка (пос. ш-ты им. Гагарина, пос. ш-ты 6/7), Доломитное, Гольмовский, Новобахмутовка, Зайцево южное, Пантелеймоновка, Озеряновка, Ясиноватая, Яковлевка.

За прошедшие сутки поступили сведения о ранении четырех гражданских лиц в Петровском районе Донецка, Горловке, в т.ч. женщины 1962 г.р. с ранее освобожденной территории – с Новоселовки Второй.

Повреждено 28 домостроений в Петровском районе Донецка, Горловке и Ясиноватой, а также 3 объекта гражданской инфраструктуры.

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