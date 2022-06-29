При обстрелах ЛНР украинские боевики использовали реактивные системы залпового огня «Град» и HIMARS

Эксперты представительства ЛНР СЦКК определили тип американской ракеты. Фото: СЦКК ЛНР

Киевские силовики два раза за прошедшие сутки обстреляли территорию в зоне ответственности ЛНР. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксированы два обстрела по населенным пунктам Перевальск и Попасная с применением реактивных систем залпового огня M142 HIMARS (1 ракета) и БМ-21 «Град» (16 снарядов), - говорится в сообщении.

ВСУ в 07:20 обстреляли Перевальск из пусковой установки реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS производства США. Пострадавших и повреждений по счастливой случайности не было. Эксперты представительства ЛНР СЦКК определили тип американской ракеты, выпущенной киевскими силовиками по Перевальску.

- Представительством ЛНР в СЦКК на месте обстрела города Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS, - говорится в сообщении.

По недавно освобожденной Попасной ВСУ в 17:45 выпустили 16 реактивных снарядов «Град». О пострадавших и разрушениях не сообщается.

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