За день под украинскими обстрелами получили ранения трое жителей ДНР

Число жертв украинских обстрелов растет Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С начала текущих суток под обстрелами ВСУ были ранены трое мирных жителей ДНР. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила дополнительная информация о ранении гражданского лица - мужчины 1983 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины населенного пункта Горловка по адресу: улица Таллинская, 28, - проинформировали наблюдатели.

Ранее в СЦКК сообщили, что в поселке Новоселовка Вторая по улице Заречная, 48 «а» была ранена женщина 1962 года рождения.

- Таким образом общее количество пострадавших среди гражданских лиц от атак ВФУ за 28 июня 2022 года составляет 3 человека в Петровском районе Донецка, Новоселовке Второй и Горловке, - заявили в представительстве.

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