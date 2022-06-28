В окрестностях Первомайска от обстрела ВСУ пострадали два мирных жителя

Ранения получили мужчина и женщина Фото: Олег УКЛАДОВ

Два мирных жителя были ранены в результате обстрела украинскими войсками села Калиново-Борщеватое под Первомайском. Об этом сообщил руководитель администрации города Сергей Колягин.

Он отметил, что после относительного затишья в течение нескольких дней территория, которая является подведомственной мэрии, снова оказалась под обстрелом вооруженных формирований Украины.

- 27 июня вечером был обстрелян поселок Борщеватое. В результате обстрела повреждено два индивидуальных жилых дома и ранены два человека - мужчина 1968 года рождения и женщина 1969 года рождения, - проинформировал градоначальник.

По словам Сергея Колягина, общее количество пострадавших в городе с момента обострения ситуации достигло 38 человек. Речь идет о тех пострадавших населенных пунктах, которые входили в состав Первомайска до 19 февраля текущего года.

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