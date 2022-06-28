Для восстановления Ясиноватой набирают строителей, зарплата достигает 45 тысяч рублей

Ремонтные работы не прекращаются в городе ни на день Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В Ясиноватой объявили набор специалистов в строительные бригады, которые займутся восстановлением города. Ремонтные работы здесь не прекращаются ни на день. Об этом сообщил Донецкому агентству новостей руководитель местной администрации Дмитрий Шевченко.

- Сейчас у нас в бригадах 75 человек, но с учетом того, что разрушений много, мы активно стараемся привлекать новых работников, - говорит мэр.

По словам Шевченко, в планах властей - увеличить количество строителей до сотни и более человек. Нужны кровельщики, каменщики, плотники, которым обещают зарплату от 35 до 45 тысяч рублей. Для тех, кто не обучался профессии, есть возможность пройти двухмесячные курсы.

- Сейчас активно набираем людей для текущих ремонтов частного сектора и многоквартирных домов, социальных объектов. Мы эту работу не прекращали, но сейчас в виде гуманитарной помощи очень много стройматериалов зашло, что-то сами приобрели, есть с чем работать, - сказал он.

Отметим, ранее мэр заявлял, что несколько подчиненных городу поселков разрушены на 90 процентов.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В ДНР в рамках программы восстановления все необходимое будет максимально приобретаться у местных производителей товаров

Глава ДНР и председатель Правительства провели встречу с представителями крупного бизнеса (подробнее)