Драмтеатр в Мариуполе обещают открыть в сентябре

На площади перед театром уже образовался импровизированный культурный уголок Фото: Иван ЖИЛЯК

Мариупольский драматический театр возобновит свою работу с 10 сентября. Об этом сообщил Донецкому агентству новостей исполняющий обязанности генерального директора театра Игорь Солонин.

Дата открытия выбрана не случайно - именно в этот день в городе празднуют День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. К театральному сезону готовятся не только артисты, но и все цеха учреждения, сильно пострадавшего от военных действий.

- Потери колоссальные. Были арендованы склады в жилом доме, а этот дом полностью сгорел. Сейчас бутафорский и столярный цеха работают над восстановлением реквизита, - говорит Солонин.

По его словам, помощь театру оказывают как республиканские власти, так и россияне. Так, к примеру, побывавший в Мариуполе народный артист России, художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов попросил составить ему список того, что необходимо для начала театрального сезона. Список составили и переслали, сейчас он находится в работе.

- Нам обещали помочь, все идут навстречу с открытой душой и сердцем, - отметил руководитель Мариупольского драмтеатра.

Отметим, что театральный сезон в Мариуполе начнется с «Водевиля» Антона Чехова.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

Строители из России пообещали мариупольский детсад «Изюминка» превратить в лучшее дошкольное учреждение города

Полуразрушенный детсад восстановят к концу лета (подробнее)