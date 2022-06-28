Омбудсмен ДНР рассказала главе миссии ООН о непрекращающихся обстрелах мирных городов Республики

Встреча прошла в режиме онлайн. Фото: ombudsman-dnr.ru

Уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова провела переговоры с главой мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине Матильдой Богнер в режиме онлайн. Об этом сообщили в аппарате омбудсмена Республики.

Уточняется, что Морозова проинформировала коллегу о беспрерывных обстрелах мирных городов ДНР со стороны киевских силовиков и рассказала о военных преступлениях Украины, которые вскрылись на освобожденных территориях.

- Отдельно Дарья Морозова сделала акцент на провокации ВФУ в драматическом театре Мариуполя, - рассказали в правозащитной службе.

Кроме того, омбудсмен Республики обратила внимание Богнер на критическую ситуацию с соблюдением прав пленных на Украине, где были зафиксированы случаи пыток и унижения задержанных участников спецоперации.

В свою очередь, глава миссии ООН поблагодарила Дарью Морозову за предоставленную информацию. Стороны выразили готовность и дальше сотрудничать в сфере прав человека.

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