Эксперты определили тип ракеты, выпущенной ВСУ по Перевальску

Фрагменты ракеты обнаружили на месте обстрела. Фото: СЦКК ЛНР

Город Перевальск в ЛНР был атакован из реактивной системы залпового огня HIMARS, поступившей на вооружение украинской армии из США. На месте обстрела специалисты обнаружили фрагменты от 240-миллиметрового снаряда. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- На месте обстрела Перевальска зафиксированы фрагменты 240-мм управляемой ракеты GMLRS М30 с кассетной боевой частью производства американской фирмы Lockheed Martin, примененной с РСЗО M142 HIMARS, - проинформировали наблюдатели.

Отметим, что это первый официально подтвержденный факт применения оружия подобного типа в Донбассе за все время конфликта. Похожий ракетный удар был зафиксирован 20 июня в Донецке, однако подтверждений на этот счет так и не поступило.

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