При тушении пожара в селе Калиново-Борщеватое в ЛНР погиб начальник пожарного караула

Спасатель погиб при исполнении служебных обязанностей Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

При тушении загоревшегося дома в селе Калиново-Борщеватое в ЛНР погиб начальник караула государственной пожарно-спасательной части №23 Денис Деревянко. Погибшему был 31 год. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

В ведомстве рассказали, что вчера вечером Деревянко вместе с пожарным караулом отправился по вызову на улицу Новую, где загорелся частный жилой дом. К моменту прибытия службы пламя успело охватить почти 50 квадратных метров крыши.

Посовещавшись, пожарные решили тушить огонь из трех стволов. Денис Деревянко занял место ствольщика и подствольщика на чердаке, но в это время обрушился потолок комнаты, над которой он находился.

- Спасатель провалился внутрь и стал подавать сигналы о помощи, - рассказали в ведомстве.

Упавшему пожарному опустили вниз рукав со стволом, а на подмогу выдвинулось звено газодымозащитной службы. Специалисты быстро пробили отверстие в кирпичной стене, вынесли товарища на улицу. Он не подавал признаков жизни. Медики прибывшей «скорой» констатировали смерть пожарного, ее причины устанавливают.

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