В Горловке под обстрел попал рейсовый автобус

Обошлось без пострадавших. Фото: Штаб теробороны ДНР

Украинские войска со своих позиций в Новгородском ведут обстрел Горловки. Применяется 122-миллиметровая артиллерия и 120-миллиметровые минометы. Об этом сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

Там отметили, что в результате обстрела в городе были повреждены рейсовый автобус и развлекательный центр.

- Украинские боевики в Центрально-городском районе Горловки разбили закрытый развлекательный комплекс «Вулкан» и повредили маршрутный автобус №6 в Горловке, - проинформировал Штаб.

Уточняется, что пострадавших нет.

Напомним, ранее сообщалось, что под ударом киевских силовиков сегодня оказался также Петровский район Донецка. Там была ранена мирная жительница и поврежден жилой дом. По сведениям военных, украинские боевики вели огонь со своих позиций, расположенных в Красногоровке. При этом использовали артиллерию калибром 122 миллиметра.

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