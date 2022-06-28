ВСУ нанесли удар по Петровскому району Донецка, ранена пожилая женщина

Пострадавшей женщине 81 год Фото: Олег УКЛАДОВ

Под ударом украинских силовиков вновь оказался Петровский район Донецка. В результате обстрела там была ранена мирная жительница и поврежден жилой дом. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- По оперативным линиям поступила информация о ранении гражданского лица - женщины 1941 года рождения в результате обстрела вооруженными формированиями Украины Петровского района города Донецка по адресу: улица Косарева, 2, - проинформировали наблюдатели.

По данным Штаба территориальной обороны ДНР, украинские боевики вели огонь в направлении жилых кварталов прифронтового района столицы со своих позиций, расположенных в городе Красногоровка. При этом использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра.

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