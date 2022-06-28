Войска русской коалиции подавили две огневых точки ВСУ под Донецком

По позициям противника был открыт ответный огонь Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Защитники Донбасса открыли ответный огонь по позициям ВСУ под Донецком, благодаря чему были уничтожены две огневых точки украинских войск. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики.

Там заявили, что усилиями союзных войск была ликвидирована также часть боевой техники противника.

- Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один БЛА «Фурия», четыре БТР и два бронированных автомобиля, - проинформировали в ведомстве.

Что касается уничтоженных огневых точек ВСУ, то уточняется, что они располагались в районах населенных пунктов Авдеевка и Новомихайловка.

Тем временем в ходе боестолкновений с подразделениями ЛНР украинская армия лишилась 37 человек личного состава. Кроме того, были уничтожены 7 бронетранспортеров и 5 военных автомобилей ВСУ.

Присоединяйтесь к нам в Telegram!

Подписывайтесь на Telegram-канал донецкой «Комсомолки» по ссылке. Узнавайте самые главные и последние новости Донбасса.

Читайте также

В Донбассе уничтожены две огневые позиции ВСУ в окрестностях Донецка и Горловки

Украинская армия продолжает нести потери в живой силе и технике (подробнее)