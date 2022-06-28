График подвоза воды в Донецке на 28 июня: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мэрия Донецка опубликовала список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 28 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.

График подвоза технической воды на 28 июня

Калининский район:

- улица Берестовская, 20, 40 (с 10:00 до 13:00);

- проспект Мира, 66 (с 14:00 до 16:00);

- улица Таврическая, 35, 88, 104 (с 10:00 до 14:00);

- проспект Краснознаменный, 46, стационарная емкость (в течение дня).

Кировский район:

- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Токарева, 88а, стационарная емкость (в течение дня).

Куйбышевский район:

- улица Нарвская, 9, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Краснознаменная, 86, стационарная емкость (в течение дня);

- улица Слепнева, 82 (с 12:00 до 15:00).

Ленинский район:

- улица Муравьева, 33 (с 10:00 до 13:00);

- улица Чикирисова, 31 (с 14:00 до 16:00);

- улица Шелгунова, 1, 152 (с 10:00 до 16:00).

Пролетарский район:

- улица Коммуны, 5 (с 13:00 до 15:00).

пгт Еленовка - стационарные емкости (в течение дня):

- мкр-н Новый, 4;

- улица Московская, 14;

- улица Крупской, 23;

- село Молодежное, улица Новоселов, 7.

График подвоза питьевой воды на 28 июня

Буденновский район:

- улица Белецкого, 4 (с 15:00 до 17:00).

Калининский район:

- улица Комарова, 25 (с 11:00 до 13:00);

- улица Черниговская, 5 (с 13:00 до 15:00).

Кировский район:

- улица Волжская, 4 (с 10:30 до 12:00);

- улица Баталова, 1 (с 12:00 до 13:30);

- улица Кирова, 320 (с 14:30 до 15:30);

- улица Клавдии Назаровой, 37 (с 15:30 до 17:00).

Куйбышевский район:

- улица Зуевская, 23 (с 10:00 до 15:00);

- улица Корниенко, 106 (с 13:00 до 15:00);

- улица Тельмана, 7-45 (с 15:30 до 17:00).

Ленинский район:

- улица Батенко, 15 (с 10:00 до 13:00).

Петровский район:

- улица Лохтина (с 10:00 до 15:00);

- улица Малышева (с 10:00 до 15:00).

Пролетарский район:

- улица Конармейская, 20 (с 10:00 до 14:00).

г. Моспино:

- улица Гоголя, 5-53 (с 10:30 до 12:00);

- улица Чернышевского, 35-9 (с 12:00 до 14:00).

В мэрии уточнили, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться.

- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - говорят там.

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