График подвоза воды в Донецке на 28 июня: власти опубликовали список адресов

Жители могут пополнить запасы воды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Мэрия Донецка опубликовала список адресов, по которым жители смогут набрать питьевую и техническую воду 28 июня. Сообщается, что подвоз воды населению организован сегодня в нескольких районах столицы и административно подчиненных ей населенных пунктах.
График подвоза технической воды на 28 июня
Калининский район:
- улица Берестовская, 20, 40 (с 10:00 до 13:00);
- проспект Мира, 66 (с 14:00 до 16:00);
- улица Таврическая, 35, 88, 104 (с 10:00 до 14:00);
- проспект Краснознаменный, 46, стационарная емкость (в течение дня).
Кировский район:
- пгт Старомихайловка, улица Ленина, 1, стационарная емкость (в течение дня);
- улица Токарева, 88а, стационарная емкость (в течение дня).
Куйбышевский район:
- улица Нарвская, 9, стационарная емкость (в течение дня);
- улица Краснознаменная, 86, стационарная емкость (в течение дня);
- улица Слепнева, 82 (с 12:00 до 15:00).
Ленинский район:
- улица Муравьева, 33 (с 10:00 до 13:00);
- улица Чикирисова, 31 (с 14:00 до 16:00);
- улица Шелгунова, 1, 152 (с 10:00 до 16:00).
Пролетарский район:
- улица Коммуны, 5 (с 13:00 до 15:00).
пгт Еленовка - стационарные емкости (в течение дня):
- мкр-н Новый, 4;
- улица Московская, 14;
- улица Крупской, 23;
- село Молодежное, улица Новоселов, 7.
График подвоза питьевой воды на 28 июня
Буденновский район:
- улица Белецкого, 4 (с 15:00 до 17:00).
Калининский район:
- улица Комарова, 25 (с 11:00 до 13:00);
- улица Черниговская, 5 (с 13:00 до 15:00).
Кировский район:
- улица Волжская, 4 (с 10:30 до 12:00);
- улица Баталова, 1 (с 12:00 до 13:30);
- улица Кирова, 320 (с 14:30 до 15:30);
- улица Клавдии Назаровой, 37 (с 15:30 до 17:00).
Куйбышевский район:
- улица Зуевская, 23 (с 10:00 до 15:00);
- улица Корниенко, 106 (с 13:00 до 15:00);
- улица Тельмана, 7-45 (с 15:30 до 17:00).
Ленинский район:
- улица Батенко, 15 (с 10:00 до 13:00).
Петровский район:
- улица Лохтина (с 10:00 до 15:00);
- улица Малышева (с 10:00 до 15:00).
Пролетарский район:
- улица Конармейская, 20 (с 10:00 до 14:00).
г. Моспино:
- улица Гоголя, 5-53 (с 10:30 до 12:00);
- улица Чернышевского, 35-9 (с 12:00 до 14:00).
В мэрии уточнили, что в зависимости от оперативной обстановки в городе время прибытия автоцистерн с водой может корректироваться.
- Просим с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, - говорят там.
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