Город Перевальск в ЛНР был обстрелян из американской РСЗО HIMARS

Похожий ракетный удар был зафиксирован 20 июня в Донецке Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Украинские боевики обстреляли город Перевальск в ЛНР из установки реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. Об этом сообщили представители Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что применение этого вида вооружения со стороны киевских силовиков было зафиксировано сегодня утром.

- Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел в 07:20 по населенному пункту Перевальск с применением РСЗО М142 HIMARS (одна ракета), - проинформировали наблюдатели.

Напомним, ранее в СЦКК сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ совершили два обстрела по населенным пунктам Зимогорье и Светлодарск в ЛНР из тактического ракетного комплекса «Точка-У» (одна ракета) и станковых противотанковых гранатометов (четыре гранаты). В результате обстрелов в Светлодарске два мирных жителя погибли и еще четыре получили ранения.

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