Сотрудник РЭС, получивший ранения при обстреле Макеевки, скончался в больнице

Полученные травмы оказались несовместимы с жизнью Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудник РЭС скончался после тяжелых ранений, полученных при обстреле Макеевки со стороны украинских силовиков. Об этом сообщили в Министерстве угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- Водитель Червоногвардейских РЭС, получивший вчера тяжелые ранения в результате обстрела вооруженных формирований Украины, скончался. Светлая память погибшему, соболезнования родным и близким, - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошедший день украинские обстрелы привели к гибели пяти мирных жителей ДНР, проживающих в Макеевке, Ясиноватой и на ранее освобожденной территории - городе Светлодарск. Ранения различной степени тяжести получили 24 человека, в том числе двое детей 2007 года рождения. Кроме того, в Республике были повреждены 28 домов и 12 объектов гражданской инфраструктуры.

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